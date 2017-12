Unser Vinyladvent geht in die Ausgabe 2017. Auch in diesem Jahr präsentieren Jenny und Frank neue Platten und echte Klassiker. Alles stilecht über unsere 1210er und voll analog! Zwei Stunden lang richtig gute Musik (also eigentlich wie immer bei Triquency) und hochwertige Moderationen (genau;-). Und weil es so schön wird, wiederholen wir die Sendung am 24.12. um 16 Uhr nochmals, damit das Warten aufs Christkind nicht so laaaaang wird!