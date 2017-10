1. Andrea Schröder – Helden

2. Senior Allstars – Come

3. Caribou – Odessa

4. Fritz Kalkbrenner – Monte Rosa

5. Prince – Sign of the times (Simple Minds Cover)

6. Lord Heron – The Stranger

7. Band of Horses – The Funeral

8. Minute feat. Cajus – Niemandsland

9. The Smith – How soon is now

10. Pete Alderton – Ain’t no sunshine when she’s gone

11. Umse feat. Headtrick – Opfer der Technik

12. To Rococo Rot – Enigma

13. Lloyd Cole – Period Piece

14. Heartbeast – Butcher

15. Marbert Rocel – Eleonore Bird Bath

16. Marek Hemmann – Down

17. Robin Foster – Disco Quessant

18. Suit for Ma Dukes – Nag Champa

19 . Roger Waters – The tide is turning

Soundbett: Chris Botti – Have Yourself A Merry Little Christmas [New Album Version]