Nachdem wir hoffentlich alle die Feiertage gut überstanden haben und das neue Jahr schon ein paar Tage alt ist, freuen wir uns, euch den Kneipenklang präsentieren zu dürfen. An drei aufeinanderfolgenden Abenden in Lemgo verzaubern wir eure Ohren mit melodischem Singer Songwriter, dynamischem elektro-pop und treibendem Techno. Los geht es am 29.01. in der Zündkerze um 23.30 Uhr mit Blassfuchs. Weiter geht es am 30.1 im Tanzstudio Traumtänzer um 22:00 Uhr mit dem dritten Keinheitsbrei. Abschließend präsentieren wir euch am 31.1 um 20:00 Uhr Bender & Schillinger in der Kaffeeküche. Der Eintritt ist an allen drei Abenden frei. Weiter Informationen findet ihr auf Facebook! Wir freuen uns auf euch!