Thomas und Jacky sind für euch LIVE dabei!

Wenn sonst nicht viel in dem beschaulichen Städtchen los ist, das wird sich definitiv ab morgen ändern! Am Pfingstwochenende (26.-28.05.2012) wird es rappel voll in Detmold!

Grund dafür sind gleich 2 Events! Das Straßentheater Festival und der NRW Tag.

Das Straßentheater Festival Detmold liefert am Samstag den Startschuss zu einem denkwürdigen Wochenende. Um 13:20 Uhr startet eine Niederländische Truppe, namens „ODD ENJINEARS“ mit ihrem Programm „Roedel“, auf dem Detmolder Marktplatz.

Der Fachbereich Medienproduktion der Hochschule Ostwestfalen-Lippe begleitet mit einem Medienprojekt während des Straßentheaters eine ganz besondere Gruppe.

„Gibt es die Geschichte nur in den Geschichten? KompleXKapharnaüM , 1995 in Villeurbanne, einem Vorort von Lyon gegründet, ist ein Kollektiv aus Bildenden Künstlern, Filmern, Schriftstellern und Musikern. Seit der Gründung hat KompleXKapharnaüm (KxKm) versucht, die Zuschauer und die Stadt aus einer multimedialen Perspektive zu entwickeln. In der nächtlichen, multimedialen Straßenparade „Figures Libres“ spannen sie den Bogen von der (Welt)geschichte zu den „kleinen“ Lebensgeschichten der Menschen.“

Aus diesem Projekt soll später eine Doku über die Künstler entstehen. Ja, … Und diese ganze Show findet auf einem riesigen Bus statt, der ordentlich „Wumms“ hat! Von so einer Anlage kann der ein oder andere Autoschrauber wohl nur träumen…

Zu sehen ist die Truppe Samstag und Sonntag in der Zeit von 22:45 – 00:15 Uhr auf der Straßenparade durch die Innenstadt.

Das Programm nicht nur für das Straßentheater Festival Detmold sondern auch für den supidupi NRW Tag findet ihr HIER!

Am Sonntag geht’s dann auch endlich für den Thomas und die Jacky los! Ab 10 Uhr stehen die beiden vor Ort für euch zu Verfügung und melden sich direkt vom NRW Tag 2 Mal täglich mit dem Triquency Spezial. DEN GANZEN TAG, 2 TAGE LANG. Naja, fast den ganzen Tag!… 😉

„Triquency Spezial“

Sonntag, 27.05.2012:

11:00-13:00 Uhr

15:00-17:00 Uhr

Montag, 28.05.2012:

11:00-13:00 Uhr

15:00-17:00 Uhr

Und zwischendurch, und natürlich während dessen (!) könnt und solltet ihr die beiden besuchen! Stellt Ihnen Fragen, schildert eure Eindrücke und schafft es vielleicht selbst mit einem kleinen Statement LIVE ins Radio!

Im Pressebericht des NRW Landtages heißt es:

„Bis zu 300.000 Besucher werden am Pfingstwochenende in Detmold erwartet.

„Wer zum NRW-Tag kommt und vorher noch nicht in Detmold oder Lippe zu Gast war, wird sich wundern, was hier alles los ist und geboten wird“, kündigte Landrat Friedel Heuwinkel an.

Gemeinsam mit dem NRW-Tag findet auch das Europäische Straßentheaterfestival in Detmold statt. Aufführungen und Vorstellungen verschiedener Genres werden dem Publikum geboten; darunter acht Deutschland- und sieben Weltpremieren.

Neben Kultur wird auch die Politik ein Thema sein. Am 26. Mai kommt das NRW-Landeskabinett nach Detmold. Oliver Gottmann aus der Staatskanzlei versicherte, dass sich auch Ministerpräsi- dentin Hannelore Kraft auf die NRW-Tage freut. Die Landesmutter wird während ihres Besuchs den Bürgerinnen und Bür- gern für Gespräche zur Verfügung stehen. Ein Austausch mit der Landesregierung wird außerdem durch das »Forum Politi- cum« stattfinden.“

Ouelle: NRW Tag 2012 Detmold

Es wartet ein HEIßES WOCHENENDE auf EUCH! UND IHR MÜSST UNBEDINGT DABEI SEIN!